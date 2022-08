Mathieu (L'amour est dans le pré) plante Lucile à son mariage à la dernière minute : ce qui a tout chamboulé

Samedi 27 août 2022 était un grand jour pour Jérôme et Lucile ! Le couple phare de L'amour est dans le pré (2020) s'est enfin marié après des mois et des mois de préparation. De premières photos et vidéos de la cérémonie ont d'ores et déjà été dévoilées sur les réseaux sociaux. Ce fut alors l'occasion pour les internautes de notamment découvrir Lucile, sublime et amincie dans sa robe blanche. Du côté des invités en revanche, difficile encore pour les fans de la star de M6 de compter des présences connues. Ces derniers ont d'ailleurs été déçus de ne voir aucune trace de Mathieu, l'agriculteur, lui aussi ex-candidat de L'amour est dans le pré en 2020 devenu très ami avec Lucile ces deux dernières années. Il est même le parrain de sa fille Capucine (née en octobre 2021) et avait assisté à son EVJF de folie au mois de mai dernier.

Et pourtant, Mathieu a été dans l'incapacité de faire le déplacement jusqu'à Jons, dans le département du Rhône, où ont eu lieu les festivités. C'est ce que vient de confirmer Lucile en story Instagram ce mercredi 31 août. En légende d'une photo d'elle entourée de tous ses meilleurs amis, elle écrit : "Ma team mariée. Les meilleurs... mes indispensables. Pour les plus curieux, oui il manque Mathieu mais il était avec nous par la pensée et nous l'aimons très fort".

Quelques minutes plus tard, l'éleveur camarguais de 46 ans a apporté une explication à son absence. "Des impératifs de dernières minutes liés à la GPA", a-t-il fait savoir. Car oui, avec son mari Alexandre, qu'il a épousé en 2021, Mathieu souhaite devenir papa pour la première fois. C'est en Colombie qu'il s'apprête donc à s'envoler pour y trouver une mère porteuse. Un voyage des plus importants qu'il entreprend toutefois seul, la faute aux prix très élevés des billets d'avion.

Rappelons qu'une autre personne de taille manquait à l'appel le jour du mariage de Jérôme et Lucile, à savoir Karine Le Marchand. L'animatrice était malheureusement retenue sur le tournage de la nouvelle saison de La France a un incroyable talent.