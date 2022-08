Mariage de Jérôme et Lucile (L'amour est dans le pré) : Karine Le Marchand grande absente, la raison dévoilée

Dans la journée de samedi 27 août 2022, Jérôme et Lucile ont scellé leur amour en se mariant. C'est à Jons, dans le département du Rhône, que le couple phare de L'amour est dans le pré s'est dit "oui" devant leurs proches. Décidés à profiter pleinement de l'événement, les parents de Capucine (bientôt 1) n'ont refait surface sur les réseaux sociaux que dans la soirée. Ils ont alors partagé une toute première photo de leur duo en tenue de circonstance. Lucile était particulièrement sublime dans une longue robe blanche décolletée. Ce dimanche, ils ont dévoilé un nouveau cliché, capté à la mairie et sur lequel ils partagent un tendre baiser.

Depuis, Jérôme et Lucile continuent de se faire discrets. Tout comme leurs invités qui n'ont encore rien posté. Si on imagine bien que certains candidats de L'amour est dans le pré ont assisté à la cérémonie, une personne manquait toutefois à l'appel. Il s'agit de Karine Le Marchand. En effet, pourtant très proche des jeunes époux, l'animatrice du programme romantique de M6 est malheureusement restée en région parisienne pour le travail.

C'est ce qu'indiquent ses dernières stories Instagram. Karine Le Marchand partageait en temps réel le jour du mariage des photos et vidéos d'elle sur le tournage de la nouvelle saison de La France a un incroyable talent. Et la jolie brune de 54 ans, canon dans une robe noire à froufrous, avait tout l'air de passer de bons moments. On l'a découvre par exemple en train de "chercher son talent" en faisant du hula hoop ou encore de partager un fou rire avec un membre de l'équipe. (Voir notre diaporama). Nul doute qu'elle a néanmoins eu une pensée pour ses chouchous Jérôme et Lucile et qu'elle leur a souhaité beaucoup de bonheur pendant que l'heure était aux célébrations de leurs côtés.

À noter que la date exacte du lancement de l'émission La France a un incroyable talent n'a pas encore été dévoilée mais cela devrait arriver sur M6 aux alentours du mois d'octobre prochain.