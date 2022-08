Mathieu (L'amour est dans le pré) bientôt papa : la GPA avance, mauvaise nouvelle pour Alexandre

L'amour est dans le pré aura assurément changé la vie de Mathieu et Alexandre. Entre l'éleveur de 46 ans et son prétendant de 20 ans son cadet, ce fut une évidence sur le tournage en 2020. Un an plus tard, ils décidaient de se marier et désormais, les amoureux souhaitent devenir parents. Pour cela, ils se tournent vers la GPA (Gestation pour autrui), un processus coûteux qui leur demande une somme allant de 70 000 à 150 000 euros et pour lequel ils ont entamé les démarches en Ukraine. Mais la guerre avec la Russie a compromis leurs plans.

Qu'à cela ne tienne, Mathieu et Alexandre ont trouvé une solution de secours. C'est finalement en Colombie qu'ils espèrent trouver leur mère porteuse. Et le départ est tout proche ! En effet, Mathieu s'envolera le 31 août prochain an Amérique latine pour "déposer sa semence" comme il l'a confié pour Gala. "Je suis transcendé. J'ai l'impression d'être en couvade. C'est juste extraordinaire", s'est-il réjouit. Malheureusement, son mari Alexandre ne pourra pas l'accompagner, la faute aux prix exorbitants des billets d'avion : "Alexandre ne vient pas avec moi car l'aller-retour coûte 1 500 euros."