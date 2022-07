Mathieu et Alexandre (L'amour est dans le pré) bientôt séparés : la raison dévoilée

L'émission L'amour est dans le pré a changé la vie de Mathieu (46 ans) et Alexandre. Lors du tournage de la saison 15 (diffusée sur M6 en 2020), l'éleveur de taureaux camarguais a rencontré l'ancien cavalier professionnel d'entraînement. Et dès l'étape du speed-dating, une connexion s'est créée entre les eux. Ils se sont rapidement mis en couple et depuis, ils ne se quittent plus. Ils se sont mariés en juin 2021 et espèrent devenir papas grâce à la GPA. En attendant de, on l'espère, réaliser leur rêve, ils vont profiter de cet été... chacun de leur côté.

Le 21 juillet 2022, Alexandre a posté une vidéo dans laquelle il apparaît au côté de Mathieu pour annoncer une nouvelle. "Je m'en vais tout l'été à Deauville. J'ai réussi à décrocher un contrat pour l'été donc je vais pouvoir retourner un peu dans les cheveux de course, souffler un petit peu. Ca me changera des chevaux de trait et des camarguais. On se donnera rendez-vous à la rentrée pour la sortie du livre [dans lequel ils racontent leur parcours, NDLR]", a tout d'abord confié l'ancien prétendant de M6. Il a ensuite tenu à adresser quelques mots aux détracteurs de son mari qui s'en donnent semble-t-il à coeur joie en ce moment : "Ce n'est pas sympa de s'acharner sur quelqu'un, Mathieu en l'occurrence. Il en a pris plein la gueule. On ne va pas en rajouter."