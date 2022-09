Mathieu (L'amour est dans le pré) divorce d'Alexandre : son bébé arrive bientôt, le parrain bien connu déjà choisi !

L'annonce a fait l'effet d'une bombe auprès des fidèles téléspectateurs de L'amour est dans le pré. Mathieu et Alexandre, qui s'étaient rencontrés devant les caméras de l'émission de dating de M6 en 2020, divorcent. Une rupture qui survient un an après leur mariage et alors qu'ils avaient entamé les démarches en Colombie pour devenir papas. Au micro de Jordan de Luxe pour Télé Loisirs, Mathieu se livre sur ce projet bébé... qu'il compte désormais poursuivre seul.

Malgré le divorce, pas question d'abandonner ce rêve de pouponner un jour. Alors Mathieu explique que "le bébé arrive d'ici quinze mois". Mais qu'en serait-il de son environnement ? Aura-t-il deux parents ? La réponse est claire : "Je vais avoir un bébé solo." Alexandre n'est donc plus concerné, semble-t-il. "J'organise ma vie professionnelle pour travailler à la maison. La décision c'est que je vais faire le bébé tout seul. Je suis donc parti donner ma semence", poursuit l'agriculteur. Cette décision est bien réfléchie. En papa solo, Mathieu entend "redoubler d'amour" pour cet enfant. "Je ne veux pas faire arriver un enfant dans un foyer déjà séparé. Ce n'est pas possible", poursuit-il, la tête froide.

Il n'est plus en couple avec Alexandre, ni même en couple tout court. Mais Mathieu souhaite tout de même aller au bout de cette aventure qu'est de devenir père. Il faut dire que ce bébé, il l'attend depuis tellement longtemps... "Je n'en peux plus. Je suis père jusqu'au bout des ongles", lâche-t-il, impatient. Alors que l'enfant n'est pas encore arrivé, il a même déjà prévu certains détails. "Le parrain du bébé sera Jérôme de L'amour est dans le pré de ma saison, et la marraine sera ma soeur, indique-t-il. Puis, je suis le parrain des enfants de ma soeur. C'est normal qu'elle soit la marraine de mon enfant."

Mathieu et Alexandre gardent toutefois aujourd'hui un lien. Les deux hommes racontent leur belle histoire d'amour dans un livre baptisé Aimons-nous : Ou comment deux hommes que tout opposait vivent la plus belle des aventures. Signe qu'ils gardent le meilleur comme souvenirs...