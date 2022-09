Divorce de Mathieu et Alexandre (L'amour est dans le pré) : qu'en est-il de leur recours à la GPA ? Réponse...

Le couple star formé par Mathieu et Alexandre grâce à l'émission L'amour est dans le pré (2020) divorce. Une annonce choc alors que le duo faisait tout pour avoir un enfant. Justement, que va-t-il advenir de leur recours à la GPA ? Réponse...

Le 12 septembre 2022, l'éleveur de taureaux en Camargue a annoncé qu'Alexandre et lui allaient divorcer mais la séparation entre les deux hommes a en réalité eu lieu, toujours selon lui, à la fin du mois d'août. Soit un an et deux mois après leur magnifique mariage auquel avait assisté Karine Le Marchand. Malgré leur rupture, tout porte à croire que la GPA est toujours en cours. En effet, le départ de Mathieu en Colombie a eu lieu à la toute fin du mois d'août donc après qu'Alexandre lui a fait savoir qu'il préférait arrêter leur relation car il avait envie "de vivre autre chose". Mathieu - porteur de la maladie de Cadasil - est donc visiblement prêt à faire un bébé tout seul. C'est de toute façon sa semence qui devait servir pour la GPA.

C'est en juin 2021 que les ex avaient annoncé vouloir devenir papas. "Notre prochain combat : la GPA et on va envoyer du lourd...", avaient-ils déclaré et pour ce faire, ils avaient misé sur la GPA en ayant bien conscience que cela avait un sacré coût. En effet, cette méthode visant à faire appel à une mère porteuse coûte cher. Mathieu et Alexandre avaient même avancé la somme de 100 000 euros qu'ils ont pu certainement obtenir grâce aux placement de produits.

La question que l'on peut aussi se poser à présent est que va faire Alexandre ? Lui qui avait accepté un travail à Deauville en juin poursuivra-t-il son contrat là-bas ? En tout cas, pour le moment, il ne s'est pas exprimé. Ce que l'on sait en revanche c'est qu'il a choisi de se séparer d'Alexandre alors qu'il l'aimait encore. "Alexandre a eu du mal à trouver sa place. Je crois qu'il avait besoin d'une vie plus tranquille, moins turbulente. Il avait envie d'être stable, une vie plus classique", a confié Mathieu à Télé Star. Si leur relation est bel et bien terminée, tout laisse à penser que les ex-amoureux sont en bons termes.