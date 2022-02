Alexis Pinturault en larmes après son échec aux JO : qui est sa femme Romane, très proche de lui ?

C'est la loi des Jeux olympiques et lorsque rien ne se passe comme prévu, elle est terrible. Après quatre années d'attente et de préparation dans l'optique de décrocher la médaille d'or, Alexis Pinturault n'a pas réussi à décrocher de médaille lors du combiné. Après une mauvaise descente jeudi, le Français de 30 ans est sorti lors du slalom. Très déçu de sa performance, il était en pleurs lors de son interview avec RMC et a mis plusieurs secondes avant de répondre aux questions. "C'est pas une journée simple... Je fais une grosse erreur sur la descente qui me coûte cher. Derrière, j'ai le couteau sous la gorge. J'ai une seule option, je tente le tout pour le tout. Le bilan est mauvais", analyse-t-il à chaud.

Une vive déception pour le champion qui domine sa discipline depuis plusieurs années maintenant. Heureusement, il va pouvoir retrouver celle qui l'accompagne depuis plusieurs années maintenant, sa femme Romane, avec qui il est marié depuis septembre 2017. Les deux amoureux se sont rencontrés quelques années plus tôt au pôle France d'Albertville et depuis fin 2016, c'est Romane qui s'occupe des relations avec les médias pour Alexis Pinturault. Véritable attachée de presse du Savoyard, elle occupe une place très importante dans sa vie. "Si vous voulez savoir ce que Pinturault fait demain, ce n'est pas à lui qu'il faut demander mais à Romane", plaisante un de ses proches dans un portrait dédié au skieur dans Le Parisien en 2019.

La jeune femme accompagne son mari sur toutes les compétitions. "Romane, c'est mon employée", déclare Alexis Pinturault. La Niçoise semble en tout cas très bien se faire à son rôle primordial dans la carrière de son amoureux. "Le fait de vivre avec Alexis facilite beaucoup de choses dans le travail. Je n'ai pas besoin de lui demander ce qu'il souhaite faire ou non. Je le connais par coeur donc je peux me permettre de prendre beaucoup de décisions seule et de faire son planning moi-même sans lui poser des questions au préalable", explique-t-elle, toujours au Parisien.