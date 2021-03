Alexis Pinturault se confie sur sa femme : "Elle sait ce dont j'ai besoin"

"Romane, elle, a l'un des rôles les plus importants. Elle s'occupe beaucoup du lien entre moi et mon calendrier, avec mon entraînement, mes déplacements, les médias, les partenaires. Elle me connaît parfaitement bien, elle sait ce dont j'ai besoin." Pas besoin de lui demander bien longtemps l'importance qu'a sa femme Romane, avec qui il s'est marié en 2017. Alexis Pinturault, qui s'est confié au Parisien, n'imagine pas une seconde comment il ferait sans elle.

Depuis leur rencontre en 2008, il s'en est passé des choses pour le couple. En 2016, la jeune femme décide de quitter son travail et devient l'attachée de presse personnelle de son mari. "On s'est demandé comment on mènerait notre vie de couple si je travaillais majoritairement dans un centre de rééducation, en étant sédentaire donc. Alors que pour Alexis, ce n'est pas vraiment le cas", confie-t-elle à L'équipe pour expliquer les raisons qui l'ont poussée à faire ce choix et ainsi suivre son mari au gré des compétitions.

Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, le couple ne vit pas non plus collé l'un à l'autre. "On travaille ensemble mais, finalement, dans une journée de ski, c'est la personne que je vais le moins voir. Pendant la reconnaissance, l'échauffement, avant le départ, on n'est pas ensemble", précise le recordman français du nombre de victoires en compétition.

Une proximité qui semble ravir le jeune homme qui vient de fêter ses trente ans. "Parfois, on dit que c'est difficile de travailler en couple. Pour nous, ça ne l'est pas. Je suis très heureux, on vit des super moments, des super moments de couple", insiste-t-il, rappelant qu'avec son mode de vie "nomade" il est important de pouvoir compter sur un socle familial solide. "Ça procure beaucoup de bien et permet de s'évader du rythme de la compétition", conclut Alexis Pinturault.