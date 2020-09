Amélie Etasse (Scènes de Ménages) maman : naissance surprise d'un petit garçon !

Voilà une nouvelle que personne n'avait vu venir ! Amélie Etasse est devenue maman pour la première fois à 36 ans. C'est en toute discrétion qu'elle a vécu sa grossesse, loin des projecteurs, et c'est encore plus secrètement qu'elle a donné naissance à un petit garçon il y a déjà quelques semaines, le 23 août 2020.

Visiblement remise de ses grandes émotions, l'interprète de Camille dans Scènes de ménages a enfin exprimé son bonheur sur Instagram en postant une première photo de bébé. Toujours dans l'optique de le protéger, elle a fait attention a tout de même camoufler son visage de l'objectif. Pris de haut, le cliché le dévoile donc simplement dans son berceau, câliné en même temps par son papa.

En légende, Amélie Etasse révèle son prénom très original et se montre reconnaissante d'avoir pu vivre ce bouleversement avec celui qui partage sa vie. "Un mois pile poil que notre nouveau coloc est venu tout chambouler dans notre quotidien. Un ouragan d'amour (et de caca curry) Vasco 23/08/20... une face de sucette et une boule d'amour! Quelle chance nous avons eu d'être à deux pendant tout ce premier mois si puissant ! Seule... je ne sais pas comment j'aurais fait ! Congés pour le deuxième parent rallongé aujourd'hui même à 28 jours ! Il était temps ! A toutes les mamans solos... respect infini."

En seulement quelques minutes, Amélie Etasse a recueilli une vague d'amour de la part des internautes en commentaires de sa publication. Des coeurs en veux tu en voilà, des messages de félicitations... la comédienne a été servie !