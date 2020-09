David Mora bientôt papa : Davina Vigné affiche son baby bump en robe moulante

David Mora et sa compagne Davina Vigné agrandissent leur famille. L'acteur qui incarne Fabien dans Scènes de ménages (M6) et sa belle accueilleront dans les mois à venir leur premier enfant. Après avoir officialisé la nouvelle le 26 août dernier sur Instagram, la jeune femme de 34 ans se plaît à dévoiler son baby bump.

Le 19 septembre, Davina Vigné a souhaité donner de ses nouvelles à ses 912 abonnés. C'est tout sourire qu'elle a posé, le regard tourné vers l'objectif. La belle comédienne s'est placée devant un miroir, l'occasion pour les internautes de voir son reflet en second plan. Ils peuvent donc constater que la future maman porte une robe moulante couleur kaki et qu'elle se tient le ventre. "Bisous de nous. Sachez que je n'utiliserai jamais never and never le hashtag pregnant. Mais je peux utiliser le #boobs. Have a magnifique day", a-t-elle écrit en légende de sa publication qui a amusé ses fans. Ces derniers en ont profité pour la féliciter une fois de plus pour ce grand bonheur à venir.