David Mora (Scènes de ménages) bientôt papa : sa chérie annonce sa grossesse

Pas de Scènes de ménages en vue pour David Mora et sa compagne Davina Vigné. Les discrets amoureux se trouvent même sur un petit nuage depuis qu'ils ont appris une bonne nouvelle : ils vont être parents ! C'est la jeune femme qui l'a annoncé sur son compte Instagram il y a quelques jours, dévoilant alors son joli baby-bump pour la première fois. "Suite itw de @david_mora_officiel Édition spéciale ventre plat. On a une bonne nouvelle à vous annoncer... le ventre plat c'est has been ! (Déjà le mot has been il est has been)", légende-t-elle pleine d'ironie, précisant au passage que c'est le comédien de 37 ans qui est l'auteur de cette jolie photo.

Les félicitations étant de rigueur, les internautes n'en ont pas manqué dans son fil de commentaires. "Je suis heureuse pour vous", "Splendide", "Que du bonheur", "Love to Love", peut-on lire. Même la chanteuse Sheryfa Luna a glissé un doux message : "Ohhhh félicitations ma jum's !!!!! Bonheur bonheur". Pour l'heure, David Mora n'a quant à lui pas encore communiqué sur la grossesse de sa moitié.