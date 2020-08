David Mora (Scènes de ménages) : Torse nu avec sa chérie en vacances

Il a délaissé sa salle de classe, sa maison à la campagne et sa chérie fan de bricolage pour profiter, le temps de quelques semaines de repos, de vacances bien méritées loin de Scènes de ménages. David Mora a posté des photos de son escapade sur Instagram.

Le séduisant acteur de 38 ans, qui incarne Fabien, compagnon d'Emma dans la série de M6, a pris la direction du soleil avec son amoureuse, la comédienne Davina Vigné. Il a posté un selfie de lui, torse nu et large sourire aux lèvres, prenant la pose avec sa belle au bord d'une piscine. "#lesvacancesdesdadas", a-t-il commenté en légende, en faisant un jeu de mot référence à leurs prénoms. De son côté, Davina Vigné a elle posté une première flopée de photos alors qu'ils faisaient une halte sur une aire d'autoroute pour manger un morceau. Un repas médiocre dans un cadre peu idyllique comme elle l'a elle-même fait remarquer avec humour et recul. "#cafet #lesdadasontdsortie #jsuisavecmondate #jluivendsdureve #mouche #cannellonisansgout", a-t-elle écrit sur son compte. Heureusement, quelques heures plus tard le couple arrivait à sa destinations de vacances et l'on pouvait cette fois découvrir une jolie photo des amoureux, sous le soleil.

Pendant longtemps, David Mora avait tenue secrète l'identité de la femme qui fait battre son coeur mais, depuis l'an dernier, il n'hésite plus à s'afficher en sa compagnie sur les réseaux sociaux. L'acteur, attendu dans le projet Escape pour W9, compte bien profiter au maximum de ses vacances en amoureux avant de retrouver le plateau de Scènes de ménages pour de nouveaux épisodes attendus avec impatience par les fans.