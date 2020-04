David Mora (Scènes de ménages) en couple : l'identité de sa compagne dévoilée

Depuis 2011, David Mora se glisse chaque jour dans le salon des Français. Voilà bientôt dix ans qu'il incarne Fabien dans la série à succès de M6 Scènes de ménages. L'acteur de 37 ans y donne la réplique à Anne-Elisabeth Blateau (qui interprète Emma) et, depuis leurs débuts, les acolytes sont plutôt discrets en ce qui concerne leur vie privée. Certains téléspectateurs se sont donc demandé s'ils n'étaient pas en couple dans la vraie vie. Au risque de les décevoir, il n'en est rien.

Si on ignore l'identité de l'homme qui partage la vie d'Anne-Elisabeth Blateau, David Mora vient semble-t-il de dévoiler qui était l'élue de son coeur sur Instagram. Ce mercredi 1er avril 2020, il a posté une photo en compagnie d'une jeune femme. Lui porte un chapeau, des lunettes de soleil, des charentaises à l'effigie des Tontons flingueurs, des chaussettes, un cycliste et un gilet. Elle est vêtue d'une jupe noire moulante, d'un T-shirt jaune clair et d'un imperméable bleu. Tous deux prennent fièrement la pause sur une terrasse. "La classe, on l'a ou on l'a pas", a-t-il écrit en légende de sa publication. Il a également identifié la jeune femme, l'occasion de découvrir qu'il s'agit d'une comédienne nommée Davina Vigné.