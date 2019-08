Amir : Le jeune papa affiche ses abdos de rêve à la plage

Amir a enfin posé ses valises au soleil pour quelques jours de repos, lui qui n'a plus une minute de repos depuis qu'il est devenu père pour la première fois en février dernier et que sa carrière de chanteur a décollé. L'artiste de 35 ans se la coule douce dans le Sud de la France et fait baver ses fans...

Mercredi 21 août 2019, sur son compte Instagram suivi par 451 000 abonnés, Amir a posté une photo de lui revenant de la plage à Palavas-les-Flots dans l'Hérault, torse nu et en tongs - quelques jours plus tôt il était en Corse. On a pu admirer les abdos de rêve de l'interprète du tube J'ai cherché. Nul doute que le chanteur essaye de trouver du temps libre pour s'entretenir et continuer à faire du sport en dépit de sa vie à cent à l'heure. Il faut dire que l'hiver dernier sa femme Lital a donné naissance à leur premier enfant, un petit garçon prénommé Mikhaël.

Entre les couches et les biberons, le sexy daddy doit aussi garder un oeil sur sa carrière. Heureusement il a annoncé une petite mise au vert prochainement et n'a plus que deux spectacles à assurer : le 31 août à Bagnols-sur-Cèze et le 3 septembre à Châlons-en-Champagne. Des concerts donnés dans le cadre de sa tournée Addictions, du nom de son dernier album paru en octobre 2017 et porté par les titres Les Rues de ma peine, États d'amour ou encore Longtemps.

Évoquant sa prochaine pause, sur Chérie FM, en juillet dernier, Amir déclarait : "Ce sera l'occasion de dire au revoir pour un petit temps au public. Je suis très heureux de me projeter sur la suite et de me mettre au vert un petit moment. Cette pause va me permettre de faire un truc que je n'ai jamais fait, qui est d'écrire un album sans faire autre chose en parallèle. Me consacrer pleinement à la réflexion sur les morceaux (...) Ça va être la première fois que je vais me mettre chez moi, je vais me reposer, je vais déjà faire le vide et passer du temps avec ma famille."

Thomas Montet