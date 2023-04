Ana Obregon, de nouveau maman à 68 ans : le père de sa fille est son fils, mort en 2020

Une action très critiquée

Si devenir maman à 68 ans, qui plus est de la fille de son fils, fait la fierté et le bonheur d'Ana Obregon, autant dire que sa démarche a fait couler beaucoup d'encre. Mais qu'importe les critiques, la comédienne n'a que faire de l'opinion des autres maintenant qu'elle a retrouvé la sérénité qu'elle avait perdue : "C'était la dernière volonté d'Aless, mettre son enfant au monde. Ce qui m'a permis de continuer à vivre au quotidien, c'est de remplir cette mission", a-t-elle confié au magazine Hola dont elle a partagé la couverture sur son compte Instagram. Adopter Anita, c'est apporter une ultime preuve d'amour à son fils disparu : "​​C'est la fille d'Aless et quand elle sera grande, je lui dirai que son père était un héros pour qu'elle sache qui elle est et à quel point elle devrait être fière de lui."