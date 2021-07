Anais Baydemir enceinte : la miss météo attend son deuxième enfant !

C'est déjà la reprise pour Anaïs Baydemir ! Alors que bon nombre de Français entament tout juste leurs vacances d'été, la jolie brune de 40 ans reprend quant à elle ce lundi 26 juillet 2021 sa place sur France 2 pour présenter le bulletin météo. Les téléspectateurs risquent d'être surpris de la revoir étant donné qu'Anaïs Baydemir pourrait bien afficher... un baby-bump ! En effet, comme elle l'a révélé lors d'une interview pour Télé 2 semaines parue au cours du week-end, elle attend un heureux événement.

"J'attends un autre enfant", s'est-elle réjouie. Et d'ajouter : "Je pense que ça va se voir à l'antenne ! On est très heureux car on voulait que nos enfants soient rapprochés".

Car oui, rappelons qu'Anaïs Baydemir est déjà maman d'une petite fille appelée Lina-Sultane, en hommage à sa mère, dont la naissance a été discrètement confirmée au cours du tout premier confinement en 2020. Le bébé est semble-t-il toutefois né quelques mois auparavant comme l'annonçait non pas Anaïs Baydemir mais sa collègue Valérie Maurice. Le 28 janvier 2020, dans le bulletin météo du soir, cette dernière déclarait que la "cigogne du bonheur est passée par le service météo et a déposé la nuit [précédente] une petite merveille, une petite fille".

Anaïs Baydemir a accueilli Lina-Sultane et attend son deuxième enfant avec son compagnon Mathieu avec qui elle s'est mariée en 2019. "Ce moment magique, où tout s'arrête. Un mariage magique, avec les amis, la famille, l'entourage. Où se mêlent, respect, tradition féerie joie coutume père mère famille et surtout l'amour... Un morceau de ma vie privée que je vous partage avec joie et pudeur" , avait-elle écrit sur les réseaux sociaux.