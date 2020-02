Anaïs Baydemir maman : sa fille est née en toute discrétion

En novembre dernier, la quadragénaire annonçait son retrait de l'antenne pour entamer son congé maternité. "Je vous quitte quelques semaines pour des raisons que vous pouvez peut-être imaginer, ce n'est pas évident, je vous l'accorde, le temps d'accueillir et de mettre au chaud cet anticyclone dans ma vie, et je reviens très vite. D'ici là, je sais que vous allez me manquer, alors juste merci, et à très bientôt", déclarait-elle avec humour. Et sa vie est désormais bel et bien chamboulée par l'arrivée de son petit bout de chou.

Un bonheur qu'elle partage avec son mari. Très amoureuse, elle postait un tendre message autour de cet événement sur ses réseaux sociaux le 9 septembre 2019. "Ce moment magique, où tout s'arrête. Un mariage magique, avec les amis, la famille, l'entourage. Où se mêlent, respect tradition féerie joie coutume père mère famille et surtout l'amour... Un morceau de ma vie privée que je vous partage avec joie et pudeur." Désormais, c'est à trois que la joyeuse famille va évoluer. Ce qui vaut d'ensoleiller la vie d'Anaïs Baydemir pour de nombreuses années.



Félicitations à la jolie miss météo !