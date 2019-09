Anaïs Baydemir enceinte : la miss météo dévoile son baby bump

Une nouvelle miss météo de France 2 est enceinte ! Anaïs Baydemir (40 ans) à la tête du bulletin du 13h et 20h en alternance avec Chloé Nabédian, a affiché son baby bump le week-end du 28 septembre sur France 2.

La jolie brune a par exemple porté dimanche une robe rose moulante au niveau du ventre qui ne laissait pas de toute sur son état. Très discrète sur sa vie privée, Anaïs Baydemir n'a pour le moment rien confirmé, de nombreux internautes lui ont toutefois déjà adressé leurs félicitations sur Twitter.

La belle quadragénaire qui présentait également C'est hippique sur Equidia Life. est en couple avec un homme à qui elle s'est mariée récemment. Sur Instagram, elle a dévoilé le 9 septembre 2019 une photo de l'événement. On peut la voir en robe regarder son mari durant la soirée du mariage. "Ce moment magique, où tout s'arrête. Un mariage magique, avec les amis, la famille, l'entourage. Où se mêlent, respect tradition féerie joie coutume père mère famille et surtout l'amour... Un morceau de ma vie privée que je vous partage avec joie et pudeur", a-t-elle écrit en légende.