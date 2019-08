Tania Young enceinte : la miss météo dévoile son baby bump

Tania Young a présenté le bulletin météo sur France 2 de 2008 à 2011 et de 2014 à 2016. Le 9 août 2019, la femme de 41 ans a fait son retour à la télévision et a redonné, comme elle sait si bien le faire, les estimations de temps et de température. Un come-back très remarqué puisqu'elle y a affiché son baby bump.

Celle qui a animé la rubrique Partir dans Télématin et Faut pas rêver (de 2011 à 2014) est arrivée sur le plateau dans une robe rouge qui laissait entrevoir son ventre très arrondi. Les jours qui ont suivi, la belle brune a tout fait pour camoufler sa grossesse en portant des ensembles évasés. Une précaution bien inutile comme l'attestent les commentaires postés sur son compte Instagram la félicitant pour cet heureux événement.

Très discrète sur sa vie, privée, Tania Young ne s'affiche jamais avec son compagnon. L'identité du papa de son futur bébé demeure inconnue. Tania Young ne fait pas non plus de révélations sur sa grossesse, que ce soit concernant son évolution ou le sexe du futur enfant.

Le retour de Tania Young à la présentation des bulletins météo de France 2 est un come-back express puisqu'elle ne sera présente à l'antenne que jusqu'au mercredi 14 août.