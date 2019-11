Anaïs Baydemir enceinte : la miss météo annonce son départ en congé maternité

Depuis plusieurs mois, le soleil brille dans la vie d'Anaïs Baydemir. La miss météo de France 2 à la tête du bulletin du 13h et 20h en alternance avec Chloé Nabédian attend un heureux événement avec son mari. C'est en septembre dernier qu'on constatait son baby bump pour la première fois sur nos écrans. Des semaines plus tard, elle entame la dernière ligne droite de sa grossesse puisque la jolie brune de 40 ans est contrainte de se retirer de l'antenne. En effet, elle débute son congé maternité !

Ce jeudi 14 novembre 2019, Anaïs Baydemir a fait part de la nouvelle après avoir parlé de la pluie et du beau temps, révélant au passage son ventre très très arrondi. Et c'est toujours avec beaucoup d'humour et de légèreté qu'elle s'adresse directement à son public. "Je vous quitte quelques semaines pour des raisons que vous pouvez peut-être imaginer, ce n'est pas évident, je vous l'accorde, le temps d'accueillir et de mettre au chaud cet anticyclone dans ma vie, et je reviens très vite. D'ici là, je sais que vous allez me manquer, alors juste merci, et à très bientôt", a-t-elle déclaré le sourire aux lèvres.

Mais alors qu'Anaïs Baydemir s'en va pouponner quelque temps, qui va la remplacer ? D'après les informations de Télé Loisirs, deux candidates ont été retenues pour assurer le bulletin météo à sa place. Il s'agit de Valérie Maurice et Virginie Hilssone, deux personnalités déjà connues du grand public et qui ont déjà de l'expérience dans l'actualité du temps. Chloé Nabédian sera toujours présente pour les seconder.