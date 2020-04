Anaïs Baydemir : Le prénom original de sa fille dévoilé, un hommage à sa mère

Puis, la femme de 40 ans a rendu un hommage aux soignants et à son compagnon Mathieu qui est ostéopathe et kinésithérapeute et qui est également mobilisé pour lutter contre le coronavirus. "Bravo à tous ces héros du quotidien, ces gens merveilleux qui nous donnent espoir tous les jours !!! Merci. Et en particulier à ton papa, qui soigne les malades, qui rentre tard et fatigué, en n'osant pas te toucher de peur de te transmettre quelque chose. C'est une période très difficile, mais la vie sera de nouveau très belle...je te le promets. Restons chez nous quelques semaines, pour en profiter après, toute une vie", a-t-elle déclaré.

C'est en septembre 2019 qu'Anaïs Baydemir a épousé son compagnon. "Ce moment magique, où tout s'arrête. Un mariage magique, avec les amis, la famille, l'entourage. Où se mêlent, respect, tradition féerie joie coutume père mère famille et surtout l'amour... Un morceau de ma vie privée que je vous partage avec joie et pudeur" , avait-elle écrit sur les réseaux sociaux.