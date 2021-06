Anaïs Grangerac enceinte : sensuelle, elle dévoile son baby bump en bikini

C'est le 3 juin dernier qu'Anaïs Grangerac a annoncé qu'elle était enceinte pour la toute première fois. Pour ce faire, elle a partagé une vidéo captée par des professionnels depuis son domicile parisien. On pouvait la découvrir vêtue d'un body blanc et d'une chemise de la même couleur. "Je crois qu'il est temps de vous révéler le joli secret que nous vous cachons depuis quelques mois avec @damien.noel... J'ai encore du mal à réaliser que bientôt nous serons 3", avait-elle commenté ce beau partage.

Anaïs Grangerac et Damien Noël, en couple depuis plus de cinq ans, se sont mariés en août 2018. Dès qu'elle en a l'occasion, la future maman - qui avait fait sensation en coulisses de The Voice en 2013 puis sur W9, RMC Story et enfin TF1 - lui fait de belles déclarations d'amour, pour le plus grand bonheur de son mari, mais aussi de ses abonnés.