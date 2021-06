Anaïs Grangerac est enceinte ! Petit ventre et belle annonce en vidéo, avec son mari Damien

Anaïs Grangerac est sur un petit nuage. Jeudi 3 juin 2021, l'animatrice a annoncé la plus belle des nouvelles : elle attend son premier enfant ! C'est à travers une belle vidéo captée par des professionnels depuis son domicile parisien que les internautes ont été mis dans la confidence. Sur les images, Anaïs Grangerac apparaît vêtue d'un body blanc et d'une chemise de la même couleur pour être certaine de mettre en valeur son ventre déjà bien arrondi.

"Je crois qu'il est temps de vous révéler le joli secret que nous vous cachons depuis quelques mois avec @damien.noel... J'ai encore du mal à réaliser que bientôt nous serons 3", a-t-elle légendé, comblée. Ses followers n'ont pas tardé à lui présenter toutes leurs félicitations en commentaires. Bien contente de pouvoir enfin parler de sa grossesse, nul doute que la belle Anaïs se confiera désormais régulièrement sur le sujet !



Anaïs Grangerac, qui a fait ses preuves dans les coulisses de The Voice en 2013 puis sur W9, RMC Story et enfin TF1, attend cet heureux événement avec son mari Damien, qu'elle a épousé en août 2018 et qu'elle fréquente depuis plusieurs années (voir diaporama). "Partners in crime. Mon partenaire de confinement, ma moitié, mon humain préféré. Photo prise il y a 5 ans à Florence, nous étions jeunes, insouciants et...bronzés !", écrivait-elle avec tendresse sous une photo souvenir de leur couple en octobre 2020, sur Instagram.