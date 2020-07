Anaïs Grangerac en couple : qui est son séduisant mari Damien ?

Ce samedi 25 juillet 2020, TF1 diffuse l'émission Les 100 plus grands aléas du direct. Une émission présentée par Christophe Beaugrand et Anaïs Grangerac. Après Big Bounce, la charmante présentatrice de 32 ans sera en effet de retour devant les caméras pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Quand elle ne tourne pas des émissions, la jeune femme occupe son temps libre en faisant du sport. Et c'est avec son mari qu'elle partage cette passion.

Que les admirateurs soient prévenus : Anaïs Grangerac est en couple et mariée à un certain Damien Noel. Sur son compte Instagram, le beau brun se décrit comme un coach de vie/préparateur mental certifié/coach sportif privé. Sur Linkedln, il se présente ainsi : "Je m'appelle Damien NOËL et je suis un éternel optimiste. Je suis profondément persuadé que la vie n'est belle que si on le veut vraiment. Je suis fondateur d'une société au sein de laquelle j'exerce le métier de coach de vie professionnel. Je me sers du développement personnel pour mieux comprendre l'humain et l'aider à résoudre des problématiques, développer des stratégies ou encore clarifier des objectifs de vie. Multi sportif depuis toujours j'ai pratiqué la natation et le BMX en compétition pendant de nombreuses années avant de jeter mon dévolu sur le Crossfit que je pratique assidûment aujourd'hui." Il précise aussi qu'il travaille notamment avec Nike ou le groupe Macif.

Les tourtereaux sont donc tous les deux accomplis professionnellement, mais aussi personnellement. Cela fera bientôt sept ans qu'ils filent le parfait amour et ils ont fêté leurs deux ans de mariage le 23 juin dernier. Le 29 août 2019, Anaïs Grangerac a partagé une photo du jour de leur union. "Il y a 1 an jour pour jour... l'aventure de ma vie, ma moitié, ma Beauté, mon amour, ma 'meilleure copine', mon humain préféré, mon pilier, mon essentiel, mon tout. Si comblée. Cette photo reflète parfaitement ces six années à tes côtés. Tellement d'autres rires à venir", a-t-elle écrit en légende du cliché sur lequel tous deux apparaissent tout sourire.

Si dans les médias, elle est discrète en ce qui concerne sa vie privée, Anaïs Grangerac ne se prive pas de partager quelques tendres moments avec son époux, sur Instagram. Un bonheur contagieux.