André Manoukian en confinement : sa fille "a toujours su que ça allait arriver"

Comme beaucoup de Parisiens, André Manoukian a quitté la capitale pour aller se réfugier au grand air. Le musicien et ex-juré de la Nouvelle Star se trouve donc dans sa maison à Chamonix avec sa femme Stéphanie et leurs deux enfants, Anton (20 ans) et Aris (18 ans). Contacté par nos confrères de Voici, il donne de ses nouvelles. "Oui, je suis avec ma femme et nos deux fils. On a récupéré le dernier la veille du confinement, il était au Canada... C'est bien, nous sommes ensemble", confie-t-il, reconnaissant.

Interrogé par la suite sur ce contexte très particulier causé par l'épidémie de coronavirus, André Manoukian se dit surpris par un tel rebondissement dans l'histoire du monde entier, contrairement à sa fille aînée Julie (38 ans), née de sa relation avec sa première épouse Sophie. "Je reste confiant, mais c'est vertigineux, quand même. Les gens de ma génération, on ne pensait pas vivre un truc comme ça un jour, alors que ma fille, qui a la trentaine, fait partie de la génération des dystopies. Elle me dit qu'elle a toujours su que ça allait arriver..."

En attendant que la crise prenne fin, le chroniqueur de Daphné Bürki dans Je t'aime etc profite à fond de ses moments privilégiés avec sa petite famille, dont il est d'ordinaire régulièrement séparé pour les besoins de ses activités professionnelles. "Avant, nous venions juste en vacances. Nous vivions encore en région parisienne quand, un jour, ma femme m'a dit, ça y est, j'ai inscrit les enfants à l'école", déclarait-il au Figaro en 2010. Et d'expliquer : "Ma femme a eu besoin d'oxygène, elle en a eu marre de tout le bordel du show-biz. Là-bas, les stars, ce sont les alpinistes."