André Manoukian enregistre une sextape, sa fille tombe dessus !

Sexto, sextape, plan cam... Dans un couple, tous les moyens sont bons pour entretenir la flamme du désir. Il faut juste faire attention à ce que nul autre que la personne destinataire ne tombe dessus. Malheureusement, le musicien André Manoukian a fait les frais d'un manque d'attention.

Dans Je t'aime etc, le mardi 19 novembre, André Manoukian a ainsi raconté sur le plateau qu'il avait déjà tourné une sextape avec son téléphone portable mais que sa fille Julie était tombée dessus... L'artiste de 62 ans a ainsi contextualisé la réalisation de cette vidéo en expliquant qu'il avait fait cela avec une compagne. "On est à Venise, ce sont des retrouvailles fabuleuses. (...) Dans l'enthousiasme d'un très bon moment. Et alors, on oublie. On laisse ça dans son téléphone portable", a-t-il d'abord raconté. Problème : sa fille casse son téléphone et son père lui propose alors le sien car, entre-temps, il en a acheté un neuf. "C'est pas elle qui m'a dit, c'est son fiancé", a-t-il ajouté. Ledit fiancé avait toutefois pris la peine d'effacer la vidéo.

Inquiet à l'idée d'avoir pu traumatiser sa fille, André Manoukian l'appelle immédiatement et celle-ci lui jure qu'elle n'a pas regardé les images. Toutefois, sa meilleure copine Alice – que le musicien connaît depuis qu'elle est toute petite – "a voulu regarder", lui a confié sa fille. "À l'époque, elles avaient 20 piges, ça va", a-t-il tenu à souligner avec le recul.

Très à l'aise avec la sexualité, André Manoukian évoquait le sujet en 2018. "J'aime aussi quand les garçons revendiquent leur féminité. Moi je suis 50-50, j'ai déjà fait clairement état de ma sexualité, je suis lesbien", disait-il alors sur le même plateau télé.

André Manoukian a eu Julie, née en 1982, avec sa première épouse Sophie. Son aînée a eu un petit garçon prénommé Ethan, né en 2009. Par la suite, l'ancien juré de Nouvelle Star a eu deux autres enfants : Anton, né en 2000, et Aris, né en 2002, avec Stéphanie. À noter que le musicien a aussi longtemps été en couple avec la chanteuse Liane Foly.

Thomas Montet