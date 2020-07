Angèle encore attaquée par Booba : la chanteuse à d'autres problèmes à régler

Booba déclare une fois de plus la guerre à Angèle. Celui que l'on surnomme le Duc - mais dont le vrai nom est Élie Yaffa - a cette fois décidé de s'en prendre à la jolie Belge dans une de ses chansons.

Le 14 juillet 2020, l'homme de 43 ans a sorti son nouveau son, Dolce Vita. Si sur la pochette du single, on peut voir le visage George Floyd, Afro-Américain tué par des policiers en mai et dont la mort a été à l'origine d'un mouvement mondial, à l'écoute, on peut entendre une sacrée pique destinée à la soeur de Romeo Elvis. "Enlève tout, je m'en fous de la dentelle, balance ton misogyne à Angèle", lance-t-il. Booba fait bien sûr référence au tube de la chanteuse Balance ton quoi.

Cette phrase est beaucoup commentée sur internet et ils ont été nombreux à prendre la défense d'Angèle, y compris ceux qui ne sont pas spécialement des fans de la chanteuse. Ils n'ont tout simplement pas compris l'intérêt de cette attaque gratuite et certains ont relevé que Booba se faisait vieux et que s'en prendre à la jeune génération était un sacré aveu de faiblesse.

Ce n'est pas la première fois que le rappeur de Boulogne-Billancourt s'en prend à Angèle. C'est déjà arrivé en mai 2019. "C'est quand même grave d'occuper le top, d'être les plus gros vendeurs de disques en France et de n'être joués sur aucune des plus grosses radios de France... Par contre, je suis sûr qu'Angèle est jouée partout. Ahhh la France... On l'aime quand même", avait-il déclaré sur Instagram pour dénoncer le fait que des rappeurs ne soient pas diffusés sur les ondes de certaines grandes stations de radio.

Pour le moment, Angèle n'a pas répondu. Elle a d'autres problèmes à régler comme le fait d'avoir perdu des heures de travail à cause de son logiciel professionnel de musique. Mercredi 15 juillet 2020, en story Instagram, la belle blonde a même demandé de l'aide à ses abonnés. "Est-ce que la communauté d'Ableton peut m'aider à régler un problème s'il vous plaît ? J'étais en train de finir un mix pour une petite vidéo sur internet, j'ai exporté un fichier MIDI et figurez-vous qu'Ableton a décidé allègrement de transposer tout à un genre de demi-ton et demi, à un ton et demi, en dessous. Voilà je ne sais pas pourquoi. J'ai envie de ch**** sur mon ordi, mais je ne le ferai pas, car ce serait vraiment chiant", a-t-elle déclaré. Puis, elle a indiqué que cela ne concernait pas que cette session, mais tout son travail. Désespérée, elle a fini par sortir boire du vin.