Anggun sublime dans une robe très décolletée, Natasha St-Pier en doré... Grande soirée de fête !

Depuis maintenant trois ans, l'émission des 300 choeurs rencontre un franc succès auprès des Français. Aussi, pour célébrer comme il se doit les fêtes de fin d'année, France 3 a décidé d'enregistrer un tout nouveau numéro intitulé Les 300 choeurs chantent pour les fêtes. Désigné maître de cérémonie, Vincent Niclo prendra une nouvelle fois les commandes du programme, plus d'un mois après la diffusion des 300 choeurs fêtent leurs 10 ans.

Pour l'occasion, le chanteur est accompagné de nombreux autres artistes venus interpréter leurs tubes accompagnés des plus belles chorales françaises. Au programme : musique, émotions et festivités en tous genres. Certains artistes reprendront également les plus grands titres de la chanson française dans des versions inédites et particulièrement originales. Tout au long de ce show d'exception, divers choeurs viendront apporter leurs touches aux nombreuses interprétations. Gospel Pour 100 Voix, le Choeur du NS World, le Choeur C4, le Choeur symphonique de Paris, Choeur et Mouvement, l'Académie internationale de Comédie musicale, Sankofa Unit, les Choeurs de France, Spectacul'Art, l'Académie internationale de la Danse, quelques membres de la troupe du Roi Soleil et Le Bagad Kemper... Une flopée de danseurs, chanteurs et musiciens feront le le bonheur et la convivialité de cette soirée.

Toutes générations confondues

Le point fort de cette soirée réside dans la présence de nombreuses générations d'artistes. Ainsi, Christophe Willem, Zaz, Natasha St-Pier, dans un ensemble doré pour l'occasion, Jenifer, Claudio Capéo, Manau, Louane, Anggun, dans une magnifique robe noire décollétée dans les coulisses, Slimane et Ycare raviront les plus jeunes tandis que Roberto Alagna, Daniel Guichard, Lio, Gilbert Montagné, Louis Bertignac, Patrick Hernandez, Chantal Goya vont raviver les tendres souvenirs des plus vieux. À noter que le pianiste Lang-Lang est également présent pour accompagner les artistes et que Vincent Niclo se joint à ses invités à l'occasion de quelques duos. Une soirée magique qui s'annonce riche en émotions et qui s'illustrera par sa convivialité, sa bienveillance et son ambiance des plus festives. De quoi préparer le réveillon de Noël comme il se doit !