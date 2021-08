Anne-Marie et Gégé (L'amour est dans le pré) se sont mariés !

ils se sont dit "oui" ! Anne-Marie et Gégé, couple emblématique deL'amour est dans le pré, ont décidé de s'unir pour la vie. Le 22 août 2021, Karine Le Marchand a partagé des photographies de leur splendide mariage dans sa story Instagram. Ravissante dans une robe blanche brodée de fleurs rouges, Anne-Marie était resplendissante au bras de son tendre époux, très élégant dans un costume 2 pièces bleu agrémenté d'une fleur à la boutonnière.

Très sensible mais aussi très amoureux de sa belle Anne-Marie, le marié n'a pu s'empêcher de verser quelques larmes de bonheur au cours de la cérémonie. "Toujours ému notre Gégé" écrit l'animatrice, touchée par la relation si précieuse qui s'est créée entre les époux. "Toujours bienveillante", Anne-Marie a bien sûr veillé à ce que son précieux Gégé puisse rapidement sécher ses larmes. "T'inquiètes pas, j'ai des mouchoirs..." lui glisse-t-elle avec beaucoup de douceur. Plus tard dans la journée, les deux mariés se sont livrés à une danse endiablée sur de la musique techno.

Chouchous de la saison 12, Anne-Marie et Gégé avaient eu un véritable coup de foudre lors du speed dating en 2017. Une évidence qui s'était confirmée lors du séjour à la ferme pour l'agriculteur. "Jamais je n'aurais pu imaginer ça. Après sa lettre, il m'était impossible de me souvenir du prénom des autres prétendantes", expliquait l'agriculteur dans une interview accordée à Télé-Loisirs le 8 août 2020. Une évidence qui s'était confirmée lors du séjour à la ferme. Depuis, les amoureux ne se sont jamais quittés et s'étaient même pacsés en 2018.