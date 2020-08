Anne-Marie et Gégé (L'amour est dans le pré) : Câlins en bonne compagnie

Chaque année dans L'amour est dans le pré, plusieurs agriculteurs trouvent ce qu'ils recherchaient tant : la perle rare. Si certaines idylles se terminent malheureusement mal, pour d'autres candidats c'est toujours au contraire l'amour fou, parfois même bien des années après leur participation au programme de M6. Gégé et Anne-Marie vivent notamment une très belle histoire depuis leur coup de foudre sur le tournage en 2017. Entre eux, ce fut l'évidence au premier regard, dès le speed dating. Le séjour à la ferme n'a fait que confirmer l'amour qu'ils se portent. Trois ans plus tard, le couple vit ensemble, Anne-Marie a quitté son camion et travaille aujourd'hui avec son compagnon, lequel lui a permis d'acheter un âne et d'aménager un poulailler comme elle le souhaitait. Ils ont même franchi une belle étape en se pacsant en 2018.

Ce vendredi 7 août 2020, c'est avec Pierre et Fred, un autre couple de l'émission, qu'ils ont pu donner de leurs nouvelles en offrant leurs belles retrouvailles aux internautes. Sur Instagram, ces derniers ont posté un montage photos de cette belle journée où ils apparaissent tous très complices. "Lui, qui a marque l'émission par sa grande humilité et sensibilité... Elle, qui a tout quitté pour l'amour d'un regard bleu azur. Anne-Marie et Gégé, le Limousin chez nous au Pré des Bonrepaux", ont-ils légendé.

Les commentaires bienveillants sont rapidement apparus dans leur fil. "Des beaux couples simples, sensibles et sincères qui ne méritent que du bonheur", "Vous êtes trop mignons", "Je vous adore", "Ça sent bon l'amour ces photos !!!", "Mes chouchous", peut-on lire.