Gégé et Anne-Marie (L'amour est dans le pré) : photos de leur PACS !

Alors que la nouvelle saison de L'amour est dans le pré démarre le 26 août 2019 avec de nouveaux candidats, M6 a diffusé le 19 août une soirée Que sont-ils devenus ?. De nombreux agriculteurs se sont confiés à Karine Le Marchand. Parmi eux, Anne-Marie et Gégé qui s'étaient rencontrés en 2017 grâce au programme. Et le couple file visiblement toujours le parfait amour.

Entre Anne-Marie et Gégé, le coup de foudre s'est produit dès les speed dating. Le séjour à la ferme n'a fait que confirmer qu'entre eux, c'était une évidence. Deux ans plus tard, le couple vit ensemble, Anne-Marie a quitté son camion et travaille aujourd'hui avec son compagnon. Le couple a d'ailleurs franchi une belle étape en se pacsant en 2018 (images dans le diaporama). Une bonne nouvelle étant donné qu'au bilan le couple était un peu en crise. Pour arranger les choses Gégé a fait de la place à sa chérie. En plus de la laisser travailler à mi-temps avec elle, il lui a permis d'acheter âne et d'aménager un poulailler. Une belle preuve d'amour !

Depuis leur passage dans l'émission, Anne-Marie a changé de look. Exit la coupe de cheveux garçonne, elle a laissé pousser sa crinière qui se veut ondulée, a sorti la robe et s'affiche plus radieuse que jamais.

Le couple fera sans doute plusieurs apparitions dans L'amour est dans le pré 2019, car Yves, le frère de Gégé, figure au casting !