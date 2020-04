L'amour est dans le pré : 3e rupture pour Claude et Caroline, elle balance

Ensemble ou séparément ? Leurs ruptures ont été si nombreuses qu'on a du mal à suivre. Et pourtant, Caroline l'affirme, c'est désormais terminé pour de bon avec son Claude – candidat à la moustache soignée de la dixième saison de L'amour est dans le pré. Sur son compte Facebook, la professeure de gestion a révélé que ce qui devait arriver arriva. "Le confinement, que j'ai la chance de vivre chez moi, à la campagne, m'a permis de me retrouver, de me ressourcer, de savoir ce que je voulais accepter et ce que je n'accepterai plus, précise-t-elle. La menace de ce virus nous oriente vers ce qui est essentiel, vers ce qui nous rend heureux... et nous éloigne de ce qui nous pèse... C'est donc tout naturellement que j'ai, pour la 3e fois quand même, mis un terme à la relation, stérile, sans avenir, énergivore, chronophage... qui m'a apporté si peu de moments heureux et tant de souffrance morale."

Auparavant, Caroline avait déjà regretté le sombre tournant qu'avait pris sa jolie histoire d'amour. Outre les séparations en pleine soirée de Noël, elle avait publié de graves accusations sur les réseaux sociaux avant de se rétracter. Il n'y a pas si longtemps, en octobre 2019, elle avait accusé Claude d'être un séducteur, un infidèle, un dominateur et un pervers narcissique. Elle complétait la liste en racontant ses escapades auprès d'escort girls... mais avait fini par dire qu'elle avait été victime de piratage. Nous n'en saurons pas plus à propos de cette histoire. Toujours est-il qu'aujourd'hui, en avril 2020, elle a ouvert les yeux : "Depuis 5 ans, je vis seule et je reconstruis ma vie seule. Claude n'a pas voulu m'intégrer à son quotidien, n'a rien voulu construire avec moi non plus, n'a aucun projet pour nous deux. C'est son choix. Il a eu le temps de réfléchir."