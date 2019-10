Claude (L'amour est dans le pré) : Sa compagne manipulée, elle porte plainte

Scandale sur Facebook ! Il y a plusieurs jours, le compte de Caroline, compagne de Claude, candidat de L'amour est dans le pré 2015, aurait été piraté. Une sombre histoire un peu compliquée, mais qui se solde par un dépôt de plainte.

Claude, un pervers narcissique et infidèle

Tout a commencé le 5 octobre 2019, lorsqu'un très long message a été publié sur le compte de Caroline. Un message posté en son nom et suivi d'un autre le lendemain. Dans ces (très longues) publications, Claude est décrit comme un homme infidèle qui séduisait des femmes par SMS, les invitait à se baigner dans sa piscine en l'absence de sa compagne. Il est également écrit qu'il payait des escort girls, qu'il était dominateur, pervers narcissique et qu'il fréquentait les clubs échangistes. Dans l'un des deux posts, Caroline annonçait même avoir rompu avec lui par SMS.

Mais voilà, coup de théâtre, lundi 7 octobre, la principale intéressée écrit : "Je démens publiquement ce soir les deux posts affreux que j'ai écrits sur Claude. J'ai été manipulée par un faux profil contre lequel nous allons porter plainte conjointement. Quant à notre relation, nul ne sait si elle survivra à cela, mais la détruire était le but recherché par cette personne depuis plusieurs mois, depuis la première diffusion du Que sont-ils devenus ? je crois, quand elle s'est abonnée à mon profil." Une déclaration qui n'est pas très claire puisque Caroline dément les posts... qu'elle dit avoir écrits. L'amatrice de chevaux voulait sûrement dire qu'elle démentait les posts publiés en son nom.

Révélations de sa compagne Caroline

Cette révélation a en tout cas fait réagir ses cyberamis à qui la prétendante de Claude a pris soin de répondre. L'occasion d'apprendre des choses intéressantes. On sait donc qu'elle a reçu "des messages diffamatoires très détaillés", qu'elle a fait des captures d'écran de tout ce qui lui a été dit par message sur Claude, qu'elle a "signalé et bloqué ce profil" et qu'elle a en sa possession "le numéro du compte Facebook". Caroline fait ensuite des révélations sur sa relation avec Claude. Elle évoque le fait qu'il ne voulait pas vivre avec elle, ce qui l'a contrainte à s'endetter. Elle confirme que "des nanas" défilaient sans la piscine en son absence. "Ma vie se résume à travailler 45 heures la semaine, faire des kilomètres pour le rejoindre le week-end, pendant que les filles de la pension profitent de leur cheval et parfois même de la piscine en mon absence. C'est intolérable. Je crois que personne n'aurait pu supporter cela aussi longtemps que moi, car j'ai tout quitté pour être avec lui que j'adorais."

Elle en dit ensuite plus sur l'identité de la personne qui serait à l'origine de toute cette histoire : "La personne me suit depuis la diffusion du Que sont-ils devenus ? début 2018, je crois et m'a contactée il y a quelques mois. J'ai bloqué le profil et la conversation, j'ai signalé le profil et obtenu l'identifiant du compte. Demain, je vois avec la gendarmerie et Facebook comment procéder pour une plainte."

Marie-Paule s'en mêle

Marie-Paule, la prétendante de François, candidat de L'amour est dans le pré 2014, n'a pas pu s'empêcher de se mêler de cette histoire. En plus de publier des photos des posts diffamatoires, elle ne s'est pas privée de commenter celui de Caroline disant que tout était faux. "Elle prend les gens pour des imbéciles. Regarde en haut du post, cela vient bien de son compte", a écrit l'excentrique maman de Dior.

Le 25 décembre 2018, Caroline avait mis fin à sa relation avec Claude sur Facebook. Dans un long post, elle avait annoncé qu'ils s'étaient séparés le soir du Réveillon, dévoilant les raisons de cette violente rupture. Ils s'étaient toutefois remis ensuite ensemble quelques jours plus tard.