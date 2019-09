Marie-Paule (L'amour est dans le pré): La prod' n'a pas donné sa lettre à Didier

Sacrée Marie-Paule ! La prétendante de François, candidat de L'amour est dans le pré en 2014, est en colère. Elle accuse la production d'M6 de ne pas avoir donné son courrier à un agriculteur de cette saison et est vexée par une déclaration de Karine Le Marchand qu'elle a prise pour elle. Explications...

"Toutes les lettres que vous écrivez ne sont pas remises aux agriculteurs. On vous fait croire qu'on ne vous a pas choisie, alors qu'en fait, votre lettre n'a jamais été remise. La preuve, cette conversation téléphonique avec Didier, à qui j'avais écrit, car je le trouvais touchant", a raconté Marie-Paule le 26 août sur sa page Facebook. Des propos qu'elle a réitérés le 9 septembre 2019 tout en spoilant ce qu'il va se passer pour Didier dans cette saison d'ADP !

Visiblement très déçue de ne pas avoir pu tenter sa chance auprès de l'éleveur de vaches de 56 ans, Marie-Paule ne comprend donc pas pourquoi son courrier n'a pas été remis à Didier. Et l'article de TV Mag, dans lequel la façon dont la production cherche à protéger les agriculteurs est évoquée, a visiblement beaucoup agacé l'ancienne participante. Dans celle-ci, Karine Le Marchand explique : "On a été très vigilants dans la sélection et on ne leur a pas donné énormément de lettres. On a aussi été plus attentifs aux réseaux sociaux. Quand on a un Didier (qui n'a jamais connu l'amour) ou un Laurent (hypersensible), on ne leur remet pas le courrier d'une fille qui se pavane sur Instagram. C'est notre responsabilité." Marie-Paule, qui s'est sentie personnellement visée, a donc fait part de sa colère. Toujours sur Facebook, elle a écrit tel quel : "On ne juge pas quelqu'un sur ses tenues sexy, ni ses photos... J'aime m'habiller sexy, mes photos m'ont souvent rapportées de l'argent... et alors ??? Chaque fois que j'ai été en couple, j'ai été fidèle... alors, arrêtez de juger les journalistes." Marie-Paule conclut : "Didier aurait sûrement été très heureux avec moi, car je suis une belle personne de l'intérieur... Je croyais que c'était aux agriculteurs de choisir. Didier à 57 ans, il est assez grand, non ????"

Rappelons que Marie-Paule, qui est très fan d'ADP, avait révélé avoir craqué en 2018 pour Patrice (osiériculteur-vannier de 50 ans), après avoir écrit en 2017 à Gilles (céréalier et éleveur de taurillons en Nouvelle-Aquitaine), et qu'elle avait été éconduite en 2015 par Thierry (viticulteur et arboriculteur en région PACA) et par François, (éleveur de vaches laitières en Franche-Comté) en 2014.