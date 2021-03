Anne Richard, en couple avec Fabien Lecoeuvre : après 15 ans d'amour, ils ne vivent toujours pas ensemble

Pour vivre heureux, vivons... éloignés ? En couple depuis presque vingt ans, Anne Richard et Fabien Lecoeuvre ont fait le choix de ne jamais habiter ensemble et de conserver chacun leur indépendance. Loin d'être une frustration pour l'actrice de la série Boulevard du Palais, cette décision est au contraire un symbole d'indépendance et gage d'épanouissement dans son couple. "Douze ans déjà que vous vivons ensemble, enfin chacun dans son appartement. Un vrai choix, un luxe. Et pourtant nous passons toutes nos nuits ensemble... J'adore partager avec Fabien nos petits bonheurs simples, notre maison à Honfleur, notre jardin et ses petits-déjeuners qu'il transforme en repas de reine ! Pour moi, rien que pour moi ... Nous avons vraiment trouvé notre équilibre", déclarait Anne aux journalistes de Paris Match en 2018.

Serait-ce là le secret d'un couple qui dure ? Peut-être car l'actrice de 52 ans confiait être toujours aussi éprise de son mari. Plus encore, elle révélait que son admiration pour Fabien ne faisait que s'accroître au fil des années. "Au-delà de nos sentiments amoureux forts, nous avons une grande admiration l'un pour l'autre. J'aime ce que devient Fabien. Cette assurance qu'il a acquise professionnellement. Ce savoir infini. Il m'impressionne !" dévoilait-elle avec émotion.

Durant leur idylle, Anne et Richard s'étaient toutefois séparés pendant une courte période. Une rupture qui n'a finalement fait que renforcer leur amour l'un pour l'autre. "Notre séparation n'a duré que treize jours ! C'est dans les bras d'un autre que je me suis rendu compte à quel point je l'aimais !" précisait Anne, convaincue d'avoir trouvé l'homme de sa vie.

En 2017, l'actrice du film Dernier Stade révélait également les circonstances de sa rencontre avec Fabien dans les colonnes du magazine Ici Paris. C'est sur un plateau de télévision que l'auteur et l'actrice ont eu le coup de foudre. Elle racontait : "On s'est connus dans Rires et chansons de Cyril Hanouna où Fabien était chroniqueur. Je faisais la promotion des Héritiers, que je jouais au théâtre. J'ai été séduite mais je ne lui ai pas dit... avant neuf mois. C'est sur les quais, à Paris Plages, que nous avons concrétisé. Il me racontait l'Histoire de France à chaque pont. J'ai fondu..."

Si le couple n'a pas eu d'enfants, Fabien Lecoeuvre est de son côté papa d'une jeune fille de 27 ans prénommée Sarah.