Annie Cordy : Le PSG lui rend hommage, une relation très particulière

Annie Cordy (Léonie Cooreman de son vrai nom) avait de multiples cordes à son arc. Musique, cinéma, l'artiste belge était devenue une figure incontournable du monde du spectacle, mais pas que. En disparaissant dans la soirée du vendredi 4 septembre 2020, la chanteuse et actrice a rapidement laissé un immense vide. Depuis sa mort, les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux et l'un d'entre eux a particulièrement de quoi surprendre.

Via son compte Twitter, le PSG a tenu à honorer la mémoire d'Annie Cordy. Peut-être ne le saviez-vous pas mais la Belge décédée à l'âge de 92 ans occupe une place toute spéciale dans l'histoire du club de foot. Elle a signé le premier hymne officiel du PSG, un fait de la plus haute importance que le club français n'a pas manqué de rappeler dans son hommage. "Le Paris Saint-Germain présente toutes ses condoléances à la famille et aux proches d'Annie Cordy. À toi Annie, l'interprète du tout premier hymne du Club", a -t-il été publié, des mots accompagnant la pochette du 45 tours Allez Paris, le fameux premier hymne. Le titre sportif était sorti en 1971, soit tout juste un an après la création du PSG.