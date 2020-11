Antonino Mercuri : Le gourou des stars accusé d'avoir escroqué de nombreuses victimes

Pendant des années, Antonino Mercuri s'est fait passé pour un ostéopathe. Sans aucun diplôme, cet originaire d'Aubervilliers avait ouvert un cabinet dans Paris, revendiquant un "don énergétique" et une lignée avec un maître indien. Parmi sa clientèle de 5000 personnes, nos confrères du Parisien citent un "dirigeant de grandes chaînes de télévision", "l'épouse du PDG d'une marque mondiale de cosmétiques", une "présentatrice célèbre d'émissions populaires", des célébrités et politiques, jusqu'à... François Mitterrand.

Un lien dont Antonino Mercuri aimait se vanter : il prétendait avoir "prolongé" la vie de l'ancien président en soignant son cancer de la prostate pendant "dix ans". Il ne l'aurait en réalité que rencontré à trois reprises en 1994, pour des "soins énergétiques" et une fois en tant que "passeur d'âmes". Après une enquête de trois années par la police sur ce personnage mégalomane, aujourd'hui, il est poursuivi en justice pour "abus de faiblesse", "escroquerie" et "exercice illégal de la médecine".

Avec ses clients les plus sensibles, Antonino Mercuri les initie à des actes plus spirituels, qui dévient rapidement en dérives sectaires. Positionné comme "l'être suprême" d'après les policiers de l'OCRVP, il expliquait que tout être naissait obscure jusqu'à son "éveil" et que seul son don de "lecture immédiate de l'esprit" pouvait les sauver, même parfois par un simple SMS.

Une frite du gourou vendue 4000 euros aux enchères

des malaises causés par le régime stricte qu'il lui imposait pour son surpoids. Ça, et les pesées devant tout le monde. " C'est Antonino Mercuri qui décidait lesquels des invités pouvaient dîner en sa présence, les autres s'entassant ailleurs, pour y dîner dans leur coin, l'organisateur pouvant lui-même être rejeté", décrit le dossier cité par Le Parisien Le faux praticien est également accusé de plusieurs actes de maltraitance. Les victimes subissaient des "pressions constantes". Une d'entre elles décrit ces heures passées à attende Antonino Mercuri sur son paillasson, faisant. "

Au delà des sévices que pouvaient subir ses patients, Antonino Mercuri leur escroquait de l'argent. 12,5 millions d'euros en tout, d'après les calculs de nos confrères, qui relatent également l'histoire saugrenue d'une frite vendue 4 000 euros. Ce reste d'un de ses repas a été acheté aux enchères par un client. Un autre avait déboursé 1 million d'euros pour des soins, une avait signé 877 chèques pour un total dépassant les 670 000 euros et d'autres encore lui ont cédé leurs propriétés.

De son côté, Antonino Mercuri a déjà passé quatre mois en prison et clame toujours son innocence, en tant que "guérisseur".