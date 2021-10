Anya Taylor-Joy sublime dans sa robe dos-nu Christian Dior, décolleté vertigineux

Anya Taylor-Joy en Dior, quoi de mieux pour commencer la semaine ? La géniale actrice américano-britannique de 25 ans (qui réside en Argentine) est apparue dans une création de la maison française, tirée de la collection automne/hiver 2021. Cette pièce d'exception avait été présentée lors de la Fashion Week de Paris au printemps dernier. Cette robe dos nu ficelée, dorée et gaufrée a fait un sacré effet sur le tapis rouge de l'avant-première américaine du thriller Last Night in Soho, le lundi 25 octobre 2021, à Los Angeles.

Dans Last Night in Soho, Anya Taylor-Joy partage l'affiche avec la jeune Thomasin McKenzie (21 ans), également présente sur le tapis rouge pour un moment de complicité. Ce long-métrage d'Edgar Wright (Trilogie Cornetto, Baby Driver...) est une sorte de thriller psychologique, aussi teen-movie que film d'horreur, zombies et fantômes compris, sous fond de musiques des années 1960.

Dans ce film déjà acclamé par la critique, Anya Taylor-Joy interprète une chanteuse à succès. Elle y chante d'ailleurs de sa propre voix. "Je chante toujours sous la douche mais jamais en public", avait soufflé la comédienne auprès du média italien Io Donna. "Au début d'une carrière, on se sent tous sous pression : le combat pour comprendre à quel monde nous appartenons est universel".