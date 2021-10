Diaporama Anya Taylor-Joy sublime dans sa robe dos-nu Christian Dior, décolleté vertigineux

1 / 14 Anya Taylor-Joy sublime dans sa robe dos-nu Christian Dior, décolleté vertigineux

2 / 14 Anya Taylor-Joy lors de la première du film "Last Night in Soho" à l'Academy Museum of Motion Pictures à Los Angeles

3 / 14 Anya Taylor-Joy lors de la première du film "Last Night in Soho" à l'Academy Museum of Motion Pictures à Los Angeles le 25 octobre 2021.

4 / 14 Anya Taylor-Joy lors de la première du film "Last Night in Soho" à l'Academy Museum of Motion Pictures à Los Angeles le 25 octobre 2021.

5 / 14 Anya Taylor-Joy lors de la première du film "Last Night in Soho" à l'Academy Museum of Motion Pictures à Los Angeles le 25 octobre 2021.

6 / 14 Anya Taylor-Joy, Thomasin McKenzie lors de la première du film "Last Night in Soho" à l'Academy Museum of Motion Pictures à Los Angeles le 25 octobre 2021.

7 / 14 Anya Taylor-Joy, Thomasin McKenzie lors de la première du film "Last Night in Soho" à l'Academy Museum of Motion Pictures à Los Angeles le 25 octobre 2021.

8 / 14 Anya Taylor-Joy lors de la première du film "Last Night in Soho" à l'Academy Museum of Motion Pictures à Los Angeles le 25 octobre 2021.

9 / 14 Anya Taylor-Joy lors de la première du film "Last Night in Soho" à l'Academy Museum of Motion Pictures à Los Angeles le 25 octobre 2021.

10 / 14 Anya Taylor-Joy lors de la première du film "Last Night in Soho" à l'Academy Museum of Motion Pictures à Los Angeles le 25 octobre 2021.

11 / 14 Anya Taylor-Joy lors de la première du film "Last Night in Soho" à l'Academy Museum of Motion Pictures à Los Angeles le 25 octobre 2021.

12 / 14 Anya Taylor-Joy lors de la première du film "Last Night in Soho" à l'Academy Museum of Motion Pictures à Los Angeles le 25 octobre 2021.

13 / 14 Anya Taylor-Joy lors de la première du film "Last Night in Soho" à l'Academy Museum of Motion Pictures à Los Angeles le 25 octobre 2021.