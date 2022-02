Assassinat d'Amadou Ba : très lourdes peines requises contre les quatre accusés, qui regrettent amèrement...

C'est une histoire particulièrement sordide que le meurtre d'Amadou Ba, le 3 avril 2018, alors que ce dernier, champion de boxe thaï, sortait d'une entraînement. À la sortie, il est atteint par six balles et roué de coups avec une batte de baseball. Dans un état critique, l'homme de 39 ans est transporté en urgence à l'hôpital où il succombera à ses blessures. Près de trois ans plus tard, quatre hommes, Yazid K. (25 ans), les jumeaux Nacer K. et Djamel K. (20 ans) et Karim A. sont jugés devant la cour d'assises du Val-de-Marne située à Créteil pour l"assassinat d'Amadou Ba.

Quatre hommes qui apparaissent émus lors de ce procès où ils ont "demandé pardon à la famille" de la victime. Trois d'entre eux sont en fait les ex-beaux-frères d'Amadou Ba, marié à leur soeur Saïda, dont le boxeur a demandé le divorce en 2015. "La haine ne vient pas de ceux qui ont tué Amadou mais de Saïda (...) Elle porte une responsabilité gigantesque", rappelle l'avocat général Guillaume Portenseigne pour expliquer le rôle prépondérant de l'ancienne femme d'Amadou dans cette affaire. L'avocat général a d'ailleurs requis de très lourdes peines à l'encontre des quatre hommes amenés à comparaître. Pour Yazid K., qui a reconnu avoir tiré les coups de feu et a demandé "pardon" à trois reprises, 30 ans de réclusion criminelle, la peine la plus lourde.

Des peines comprises entre 30 et 20 ans de réclusion

Concernant Nacer K., qui a avoué avoir porté des coups de batte, 25 ans de prison requis par l'avocat général. "Je suis sincèrement désolé, toute ma vie, je porterai cette culpabilité", s'est-il exprimé. Pour son frère jumeau Djamel K. et l'ami de la famille Karim A., 20 ans de réclusion ont été requis. Le second a d'ailleurs toujours affirmé ne jamais avoir donné de coup à la victime.

Remplis de remords et désolés pour leur geste, les quatre accusés étaient venus devant le gymnase où Amadou Ba donnait des cours de boxe le 3 avril 2018. Après l'avoir pourchassé en voiture et avoir bloqué son véhicule, Yazid K. lui tire six balles à bout portant, le blessant mortellement. Les accusés l'extirpent alors de sa voiture pour le rouer de coups de batte de baseball ainsi que de coups de pied avant de laisser leur victime, qui mourra une heure plus tard, à l'agonie.

Une bien triste histoire pour laquelle le verdict est attendu dans la soirée.