Assassinat d'Amadou Ba : Une vengeance de ses beaux-frères, sa mort expliquée

Le soir même, la famille de Djamel K. cherche à se venger. Ses frères Nacer (jumeau de Djamel) et Yazid rassemblent plusieurs amis pour retrouver Amadou Ba. Nacer l'appelle au téléphone "pour s'expliquer". Amadou, pas dupe, décline cette invitation. Le boxeur craint pour sa vie et cherche alors à se procurer une arme à feu.

Le 3 avril 2018, trois jours après la dispute du restaurant, Amadou Ba quitte le gymnase de Créteil à l'issue d'un cours de boxe qu'il donne. Le défunt raccompagne un élève à son domicile et reprend la route vers son domicile à Ozoir-la-Ferrière (en Seine-et-Marne), un marteau et une bombe lacrymogène dans son sac. Suivi par une Opel Corsa conduite par le 4e prévenu, Karim A., Amadou tombe dans le guet-apens de ses assassins. À 22h20, route de Pompadour à Créteil, au niveau du rond-point Europarc, la bande organisée le double et se place devant sa BMW, de sorte à l'empêcher de s'échapper. Quatre hommes sortent. Amadou Ba est atteint de six balles. Son ex-beau-frère Yazid K. a reconnu être l'auteur des coups de feu.

Amadou a également reçu des coups de batte de base-ball. Il est prononcé mort à l'hôpital. Ses assassins seront jugés fin 2021 aux assises pour assassinat.

Djamel K., Nacer K., Yazid K. et Karim A. restent présumés innocents des faits qui leur sont reprochés jusqu'à clôture du dossier.