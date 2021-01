Assassinat d'Amadou Ba : son fils de 4 ans est mort

"De voir autant de monde, ça réconforte. Cela montre qu'on n'a pas oublié Amadou. A travers le petit, c'est un hommage au papa aussi", a déclaré Thiaba, la grand-tante du boxeur, au Parisien. Amadou Ba est mort dans la soirée du 3 avril 2018 et avait 39 ans. L'ancien champion de France de boxe-thaï a été victime d'un guet-apens tendu par plusieurs hommes dans la ville de Créteil, où il donnait un cours de boxe. Il avait été roué à coup de battes et reçu six balles par ses assassins.

Cinq hommes ont été mis en examen et écroués pour ce crime inhumain. Trois des mis en examen sont les frères de l'ex-compagne de la victime, Amadou Ba, tandis que les deux autres sont des amis de ces derniers. Le plus âgé des suspects a 54 ans et le plus jeune 32 ans. L'enquête, confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris, se poursuit sur commission rogatoire.

Les prévenus restent présumé innocent des faits qui leur sont reprochés jusqu'à clôture du dossier.

Purepeople présente à la famille Ba ses plus sincères condoléances.