Aude (L'amour est dans le pré) maman solo : "Il faut que je me reconstruise"'

Aude a connu une nouvelle déception sentimentale en début d'année. Fin février, son compagnon Christopher, qu'elle ac rencontré grâce à L'amour est dans le pré 2018, lui a annoncé qu'il ne souhaitait pas poursuivre leur histoire d'amour. Un coup de massue pour l'éleveuse de vaches laitières (en Bretagne) qui avait donné naissance à leur fils Raphaël (8 mois) un mois plus tôt. Elle a en plus dû affronter des critiques sur les réseaux sociaux après l'annonce de leur rupture, une situation qui l'a "fait beaucoup rire" comme elle l'a confié à Femme actuelle.

Certains internautes lui ont notamment reproché d'être allée trop vite avec Christopher. Mais Aude n'a que faire du qu'en-dira-t-on : "Je ne savais pas qu'une femme pouvait décider, comme par magie, d'avoir un enfant toute seule et que le père assume parce qu'il n'a pas d'autre choix. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, moi je sais ce qui s'est réellement passé, c'est l'essentiel. S'ils m'aiment bien, tant mieux. En même temps, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il n'y a aucun souci. Après, je ne comprends pas les personnes qui viennent commenter alors que je n'oblige personne à lire."

L'agricultrice préfère se concentrer sur sa fille Louanne (née d'une précédente idylle) et sur Raphaël. Elle tente donc tant bien que mal de jongler entre son travail et sa vie de maman : "Il ne faut pas me demander comment, je sais juste qu'à la fin de la journée, quand les enfants sont au lit, je les regarde dormir, et je me dis, c'est bon ! Je commence à 6h le matin et je finis à 20h. Mes parents qui habitent à côté me donnent un coup de main pour les enfants. (...) Le peu de temps libre que j'ai, je veux le passer avec mes enfants. C'est humain et logique. Et puis, il faut que je me reconstruise aussi. Se pose aussi la question du jour où je rencontrerai quelqu'un. Comment cela va se passer ? Je ne veux plus revivre ce que j'ai vécu dernièrement. Sauf que, pour rencontrer et apprendre à découvrir cette personne, il me faut du temps que je n'ai pas ! Mais ça finira par arriver un jour où l'autre..." Aude ne veut pas que sa fille, qui "n'a pas encore 5 ans", souffre une nouvelle fois de l'une de ses ruptures.

Au cours de l'interview, elle a en effet révélé que Louanne n'avait pas bien vécu sa séparation avec Christopher, qu'elle appelait déjà "papa" : "Ça a été très compliqué. Aujourd'hui, ça va mieux. On est toujours dans la discussion. On parle de tout ce que l'on ressent. Je lui ai bien expliqué qu'elle avait le droit d'avoir tous les sentiments, d'être triste et d'être heureuse dans la même journée. Ça lui a fait du bien d'entendre cela."