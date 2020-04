Aurélie Van Daelen : Son compagnon atteint du coronavirus, visite à l'hôpital

Lors de la Saint-Valentin, Aurélie Van Daelen a eu le plaisir d'annoncer la fin de son célibat sur les réseaux sociaux ! La jolie blonde vue dans Secret Story a retrouvé l'amour dans les bras d'un certain Nicolas Godard, qui n'est autre que l'ancien meilleur ami de Geoffrey Vandeloise, le soi-disant ex-petit ami d'Aurélie à l'époque où elle a intégré la célèbre télé-réalité de TF1.

Mais les tourtereaux n'auront pas pu profiter longtemps de leur idylle, et pour cause, l'épidémie de coronavirus est survenue entre-temps. Et à en croire les récentes confidences du jeune homme, il en aurait fait les frais. En effet, ces derniers jours, Nicolas Godard a expliqué être au plus mal, suspectant ainsi d'avoir contracté le virus. "Je ne suis pas au top, cette nuit je me suis réveillé à 3h du matin avec 39,3 de fièvre et ça ne s'est pas amélioré depuis malgré les Dafalgan... J'ai une petite gêne au niveau du thorax mais rien de douloureux. On n'est pas encore sûrs que ce soit le Covid-19 donc on ne va pas trop trop s'inquiéter mais aujourd'hui c'est un peu chaud. Je suis très très fatigué", a-t-il révélé jeudi 2 avril 2020. Après avoir contacté son médecin, il lui a été recommandé de rester chez lui. Mais dans la journée, son état a empiré.

"Je reviens de l'hôpital. Apparemment voilà, le médecin me dit que c'est le Covid-19. On n'a pas voulu me tester parce que ce n'est pas encore assez grave au niveau respiratoire. Mais j'ai tous les symptômes avec beaucoup de fièvre..." Résultat, Nicolas Godard doit "rester onze jours en isolement". "Ça va être dur, mais il y a pire, il y en a qui sont dans un pire état que moi donc on va être fort !", relativise-t-il. De son côté, Aurélie Van Daelen n'a pour l'heure pas réagi.