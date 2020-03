Aurélie Van Daelen : Son confinement, un vrai test pour son couple

Il y a quelques jours, c'est avec joie que nous apprenions qu'Aurélie Van Daelen a un nouvel amoureux. L'influenceuse qui est devenue célèbre en 2011 grâce à Secret Story est en couple avec un certain Nicolas Godard, lui-même influenceur. Ce jeune homme n'est autre que l'ancien meilleur ami de Geoffrey Vandeloise, le soi-disant ex-petit ami d'Aurélie à l'époque où elle a intégré la célèbre télé-réalité de TF1. Une romance qui semble très sérieuse, comme l'a confié le jeune homme sur les réseaux sociaux.

La maman d'un petit Pharell (4 ans) et son homme sont confinés ensemble (avec peut-être aussi le fils de Nicolas, Roméo). Un confinement à trois ou quatre qui change beaucoup de choses à leur histoire d'amour. Et pour cause : le couple ne vivait pas ensemble avant et se retrouve à cohabiter sous le même toit comme une famille recomposée.

Une situation qui pourrait effrayer, mais non. Jeudi 26 mars 2020, Nicolas Gordard a fait des révélations lors d'un questions/réponses organisé sur Instagram. Premièrement, on apprend que tout se passe "super bien". "On fait des photos, on regarde des films, on fait du sport, on s'occupe", confie-t-il. Et quand on lui demande s'ils pourraient vivre ensemble, le beau gosse fait une révélation : "C'est dans les projets, dans quelques mois à mon avis. Bon là, on vit déjà un peu ensemble." Ce confinement est donc un bon test pour savoir s'ils pourraient emménager ensemble.

Dernière information, ils se connaissent depuis très longtemps. Ils se sont rencontrés il y a onze ans "pour un projet" et ne se sont "pas perdus de vue depuis". "La vie a fait que maintenant on s'aime", conclut-il. C'est mignon !