Aurélie Van Daelen en couple... avec le BFF de son ex de Secret Story

Aurélie Van Daelen a un nouvel homme dans sa vie ! Mère célibataire d'un petit Pharell (4 ans), l'ancienne locataire de la Maison des Secrets (TF1) a ouvert son coeur à un certain Nicolas Godard. D'ordinaire plutôt discrète sur sa vie sentimentale, Aurélie a décidé de faire une entorse à ses propres règles et à présenter son nouveau chéri à ses quelque 700 000 abonnés sur Instagram.

C'est en proposant un bon plan à sa communauté pour le jour de la Saint-Valentin que la jolie blonde a officialisé son couple. Dans une ambiance très romantique, elle apparaît vêtue d'une longue robe rouge en tulle et affiche un large sourire, les yeux amoureusement fixés sur son compagnon.

Lorsqu'on se balade sur le compte officiel de ce mystérieux Nicolas, on constate qu'il partage de nombreux points communs avec Aurélie Van Daelen. A commencer par leur corps de métier. En effet, ils sont tous deux influenceurs et s'épanouissent en Belgique. En outre, Nicolas est également papa célibataire d'un petit garçon prénommé Roméo. A en croire les quelques photos qui se glissent sur ses réseaux sociaux, ce dernier n'est pas beaucoup plus âgé que le fils d'Aurélie. De quoi faire de tout ce petit monde une joyeuse famille recomposée.

Coïncidence (ou pas), Nicolas Godard n'est autre que l'ancien meilleur ami de Geoffrey Vandeloise, le soi-disant ex-petit ami d'Aurélie à l'époque de Secret Story. C'est ensemble qu'ils avaient intégré l'aventure en 2011, partageant leur secret avec le couple formé par Marie Garet et Geoffrey. Aurélie et Geof avaient alors bien réussi à bluffé le public ainsi que la production du programme puisqu'ils n'ont en réalité jamais été ensemble. Le faux couple avait fait ces révélations dans le Mad Mag en 2016. "Geof et moi on n'a jamais été un couple (...) Nous l'avons fait à l'envers à la production. On a passé un casting en tant qu'ex et la première fois qu'on s'est embrassé c'était pendant le portrait. Voilà, comme ça tout est clair", déclarait Aurélie. Quoi qu'il en soit, c'est désormais pour de vrai qu'elle file aujourd'hui le parfait amour avec Nicolas.