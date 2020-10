Aya Nakamura change de tête : superbe en rousse, la chanteuse adore jouer avec ses cheveux

Un nouveau single et une nouvelle coupe. Aya Nakamura, de retour avec le titre Doudou - quelques mois après avoir cartonné grâce au tube Jolie nana -, a affolé ses fans en dévoilant sa nouvelle tête. La chanteuse a opté pour une couleur rousse.

Dans la story de son compte Instagram suivi par 2,5 millions de fans - sur lequel elle a récemment fêté son million de disques vendu à travers le monde -, Aya Nakamura a posté une photo d'elle portant une robe blanche à bustier. "Love me doudou ?", écrit-elle en légende, alors qu'on constate la nouvelle couleur de ses longs cheveux ondulés, façon wavy. Un style qui lui va à merveille. Ce n'est pas la première fois que la chanteuse s'amuse avec ses cheveux. Au fil des années, l'interprète de Pookie a affiché plusieurs styles : cheveux bleus ou gris bleutés, roses, rouges... On l'a également vue avec les cheveux longs lissés, relevés en queue de cheval, courts à la garçonne, mi-longs coiffés façon bob ou encore crantés. C'est là toute la magie des wigs.

Son look, Aya Nakamura le travaille et le revendique pleinement. "Je m'assume totalement. Je mets des faux ongles, des faux cils, des mèches, je kiffe en fait. Je suis une meuf pas naturelle, mais tu ne peux pas m'en vouloir. Je suis comme ça", avait-elle ainsi confié avec son franc-parler habituel en interview pour le magazine Cosmopolitain. Un style qui plaît puisque la star est très suivie sur les réseaux sociaux et fait un carton dans les charts.

Aya Nakamura laissera-t-elle sa fille, Aïcha, faire ce qu'elle veut de son look quand elle sera plus grande ? La chanteuse est très protectrice avec elle et nul doute qu'elle lui donnera de précieux conseils pour se blinder face aux critiques. D'ailleurs, la fière maman a expliqué qu'elle veut en priorité donner à sa fille une bonne éducation et des armes pour se sentir à l'aise dans la société. "À l'école, on ne t'apprend pas qui est qui en politique. Je veux apprendre à ma fille qui est la dame à la télé, pourquoi elle parle, pourquoi y a une guerre là-bas, pourquoi y a des gilets jaunes ici", disait-elle dans un portrait à Libération. De toute évidence, le make up et les sorties shopping avec sa fille ne sont donc pas sa priorité.