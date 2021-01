Aya Nakamura copieuse ? Gros tacle au styliste qui avait porté plainte contre elle...

Bonne nouvelle pour Aya Nakamura. Le styliste qui l'avait assignée en justice pour "parasitisme", l'accusant de s'être inspirée de son travail sans son accord pour le clip de Pookie. Sur Twitter, il avait publié des modèles qu'il lui avait présentés quelques mois auparavant, très ressemblants à ceux du clip. Une version très vite contestée par la chanteuse.

Le styliste Kyo Jino, lui aurait donné un "moodboard" présentant ses inspirations pour le clip de Pookie, que Aya Nakamura aurait repris sans le rémunérer. Il avait alors fait part de son "indignation" sur les réseaux sociaux, ce à quoi elle avait répondu par : "Les idées appartiennent à ceux qui les réalisent". "La vraie stylise c'est elle coco. Puis si ce que tu dis est vrai, porte plainte et on verra", avait-elle écrit sur les réseaux sociaux face aux accusations. Après l'avoir mise en demeure via Warner Music France, sa maison de disque, il avait donc saisi la justice et demandé 50 000 euros de préjudices moral et financier.

Comme l'a relaté l'AFP, le tribunal a estimé le 15 janvier 2021 que les tenues et postures visibles dans le clip "bien qu'inspirées d'un univers commun, présentent de nettes différences". "Le seul fait pour [Aya Nakamura] d'adopter des tenues du même style que celles suggérées par [Kyo Jino] ne suffit pas à établir une reprise constitutive d'une faute", selon la décision.

Au final, le styliste a écopé d'une facture salée à 8000 euros : 5000 pour atteinte à son image et à sa réputation et 3000 euros en frais de justice. En tout, Aya Nakamura demandait 100 000 euros pour différents préjudices. Au micro de l'AFP, l'avocat du styliste, Me Jean-Marc Descoubes, a fait part de sa déception. "C'est l'histoire du pot de terre contre le pot de fer, on n'est pas d'accord avec l'interprétation que le tribunal a faite du litige", a-t-il confié. Avec son client, il étudie la possibilité de faire appel.