Aya Nakamura en petit maillot de bain : l'hommage de la "jolie nana" à Rihanna

Démarrage sur des chapeaux de roues pour ce second album que tout le monde attend depuis deux ans. Aya Nakamura, qui a ambiancé la planète à coups de Copines et de Pookie, a sorti le premier extrait d'un nouvel opus qui s'annonce une fois de plus grandiose. Le 17 août 2020, son Jolie Nana a été chaleureusement accueilli par le public. C'est bien simple : avec 10 millions d'écoutes en trois jours, il s'agit de son meilleur démarrage depuis l'époque de ses premières gloires. Et pour le présenter au public, elle a choisi d'inviter Camille Lellouche et Karidja Touré, entre autres, dans son clip - dont le tournage a été particulièrement tourmenté. Un parcours sans faute qui n'est pas près de partir en sucette...