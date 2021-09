Barbara Pravi en couple : elle a emménagé avec son compagnon

Dans la dernière édition du magazine ELLE, vendredi 10 septembre 2021, Barbara Pravi a ouvert les portes de son appartement au chanteur et photographe Vincent Delerm. L'occasion pour la chanteuse de montrer son univers tout en abordant brièvement sa vie sentimentale.

Résidant dans le quartier de Strasbourg-Saint-Denis à Paris, Barbara Pravi a toujours fait en sorte de garder sa vie de couple hors des magazines et des réseaux sociaux. Toutefois, face au chanteur, l'artiste de 28 ans n'a pas pu garder le mystère plus longtemps. "Elle a pris l'appartement au 5e sans ascenseur avec son amoureux, peut-on lire, elle trouve que le truc qui fait le plus un effet 'couple' est de voir se mélanger dans la bibliothèque ses livres aux siens." Un chéri "[qui] fait des podcasts pour Arte et Spotify", racontait Libération en avril dernier mais dont on sait encore très peu de choses sur son identité. La chanteuse veille à ce qu'aucune information sur son compagnon ne soit divulguée.

Une vie professionnelle bien chargée

Après avoir défendu les couleurs de la France, en mai dernier, à l'Eurovision (où elle s'est hissée jusqu'à la deuxième place), Barbara Pravi a beaucoup gagné suite à sa participation au célèbre concours de chant. Auprès de Voici, vendredi 10 septembre, l'interprète de Voilà et de Prière pour rester belle s'est exprimée sur son avenir professionnel.

Au sujet de sa performance durant l'Eurovision, la jeune femme a partagé n'avoir aucun regret. "Pour ma carrière, ça a tout changé. (...) C'est trop beau pour quelqu'un comme moi qui galérait dans la musique ou à l'école", a-t-elle expliqué. Et de poursuivre : "En me lançant dans l'Eurovision, je n'avais rien à perdre et tout à gagner. Le positif, c'est que mon album est sorti, enfin, avec une visibilité magnifique." Après avoir dévoilé son album intitulé On n'enferme pas les oiseaux, disponible depuis le 27 août, Barbara Pravi sera désormais à l'affiche d'une tournée mondiale dès mars 2022. Avant ça, c'est dans les salles de concert de l'Hexagone qu'elle se produira.

Découvrez l'intégralité des interviews de Barbara Pravi dans ELLE et Voici, disponibles en kiosque dès le 10 septembre 2021.